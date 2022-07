E. PIEROZZI, A Palermo per completare trasferimento

Il Palermo si appresta ad annunciare due giovani promettenti come Matteo Stoppa, fantasista classe 2000 della Sampdoria, ed Edoardo Pierozzi, esterno classe 2001 della Fiorentina. I due calciatori infatti questa mattina sono sbarcati nella città siciliana per completare l'iter burocratico come riporta TuttoPalermo.net, in attesa del comunicato ufficiale. I due dovrebbero arrivare in prestito, anche se non è chiaro se sarà inserito o meno il diritto di riscatto.