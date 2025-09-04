È morto lo stilista Giorgio Armani, amante dello sport. Aveva 91 anni

Il mondo della moda e dello sport italiano piange la scomparsa di Giorgio Armani. L'imprenditore, stilista e patron dell'EA7 Milano Basket dal 2008 aveva 91 anni. L'annuncio è stato dato dalla sua stessa azienda con questa nota: "Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire".

Ma aveva disegnato e collaborato anche con squadre di calcio e con la Federazione: dalla divisa sociale del Piacenza, squadra della sua città d'origine, della squadra inglese del Chelsea e della Nazionale di calcio inglese, nel 2012 il suo marchio sportivo EA7 ha realizzato le divise della Nazionale italiana per i Giochi di Londra.

A fine agosto il marchio Armani aveva stipulato una collaborazione con la Juventus: il gruppo dello stilista italiano si è infatti impegnato a realizzare il guardaroba formale della squadra bianconera. “La partnership – come recita la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale bianconera – prevede la realizzazione di una selezione di abiti firmati Giorgio Armani, pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027”.