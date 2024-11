E. LEAGUE, Non vince la Roma: 1-1 con l'Union S. Gilloise

Terzo pareggio in quattro gare di Europa League per la Roma di Ivan Juric: i giallorossi contro l'Union Saint Gilloise non riescono a ottenere quel successo scacciacrisi che avrebbe messo qualche certezza in più sulla panchina di Juric, ma proseguono nella loro striscia di imbattibilità europea. In terra belga finisce 1-1, dopo un iniziale vantaggio romano siglato da Mancini, prima del definitivo gol della parità messo a segno da Mac Allister.