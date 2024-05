E. LEAGUE, La tripletta di Lookman regala la coppa all'Atalanta

FirenzeViola.it

Per la prima volta nella sua storia, l'Atalanta vince l'Europa League: a Dublino la striscia del Bayer Leverkusen, imbattibile e imbattuto da 51 partite a questa parte, resta roba per gli almanacchi e le cronache della Bundesliga. Nella storia della competizione ci entra la squadra di Gian Piero Gasperini, il maestro di calcio che ne ha dovuto scalare tutte le categorie e impartisce una lezione al predestinato Xabi Alonso. Tripletta di Lookman e il risultato finale dice 3-0 per i bergamaschi.