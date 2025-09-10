Dzeko sulla sua Bosnia: "C'è ancora tanto lavoro da fare ma siamo sulla strada giusta "

vedi letture

Edin Dzeko, giocatore della Fiorentina e capitano della Bosnia Erzegovina, ha parlato dopo la partita persa ieri sera dalla sua nazionale contro l'Austria nella gara di qualificazione ai Mondiali. Queste le sue dichiarazioni:

"Purtroppo, vista l’aggressività e l’energia che abbiamo avuto, la fortuna non è stata dalla nostra parte", ha esordito il centravanti bosniaco. E ha aggiunto: "Potevamo evitare i gol che abbiamo subito. Abbiamo perso, ma teniamo la testa alta. C’è ancora tanto lavoro da fare. Siamo sulla strada giusta, ma non sappiamo ancora dove vogliamo arrivare. Resta il rammarico per i punti persi, soprattutto per i gol subiti in modo ingenuo. Gli errori nel calcio succedono, ma dobbiamo imparare da essi. Il futuro è luminoso. Questi ragazzi devono passare attraverso partite come questa per diventare ancora migliori".