Dzeko ricorda un suo gol con l'Inter a poche ore dalla sfida alla Cremonese
Curiosità particolare quella che riguarda Edin Dzeko. L'attaccante della Fiorentina, escluso dal match di oggi contro la Cremonese per via di una botta al piede subita nell'allenamento di ieri, a poche ore dalla partita ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui ricorda un gol segnato con la maglia dell'Inter a San Siro contro il Bologna.
Non una scelta azzeccatissima visto anche il momento che sta vivendo in classifica la Fiorentina. Questo il post in questione:
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
