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Auguri della Fiorentina a Luis Balbo: l'esterno venezuelano compie 20 anni

Auguri della Fiorentina a Luis Balbo: l'esterno venezuelano compie 20 anniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:40News
di Redazione FV

Attraverso i propri canali social, la Fiorentina celebra il compleanno e auguri i migliori auguri a Luis Balbo, giovane esterno della Primavera di Galloppa che ha già esordito anche in Prima squadra, sia in Conference League che in Coppa Italia.

Il classe 2006 venezuelano compie oggi 20 anni, così festeggiati sui profili del club viola: