Dagli inviati Bosnia-Italia, Dimarco e il rapporto con Dzeko: "Per farlo contento devi fargli assist"

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Nella conferenza stampa di oggi, da Coverciano e verso Bosnia-Italia (finale playoff per andare al Mondiale, in programma martedì sera a Zenica), Federico Dimarco ha fatto un passaggio anche su Edin Dzeko. L'esterno dell'Inter ha, infatti, condiviso lo spogliatoio con l'ex attaccante della Fiorentina in nerazzurro, restando ancora legati. Per questo, Dimarco ha spiegato anche di essersi confrontato con l'ex viola e Roma in vista di martedì: "È stata una reazione istintiva tra compagni e amici - esordisce il mancino sull'episodio che l'ha visto esultare a fine gara quando la Bosnia ha passato il turno contro il Galles -, stavamo seguendo i rigori per capire con chi giocassimo. C'era, tra l'altro, Edin Dzeko in campo, mio ex compagno di squadra che ho anche sentito per messaggio subito dopo. Ci siamo fatti l'in bocca al lupo a vicenda, com'è normale che sia, sono felice di vederlo in finale".

Così, invece, Dimarco ha spiegato di aver sentito Dzeko anche i giorni dopo: "E' una grandissima persona, per farlo contento devi fargli gli assist. L'ho incontrato anche questa estate in vacanza, è una persona che conosco bene e ci gli auguro un grande in bocca al lupo".