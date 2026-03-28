Mandragora: "La Conference un traguardo oltre alla salvezza. Sulla Nazionale…"

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Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragola ha parlato a Sky, iniziando dalla Conference: "Da quando sono arrivato ho giocato sempre la Conference, ho un buon legame con questa competizione. Possiamo arrivare in fondo ma non è facile, già la prossima partita sarà impegnativa, contro una squadra di grande valore. E aggiungiamoci che in campionato non è ancora fatta per la salvezza, l'obiettivo chiamiamolo principale. Ma come già detto, la Conference deve essere un traguardo per noi e speriamo di poterlo rincorrere fino alla fine".

Ci pensa alla Nazionale?

"Il punto più alto che un giocatore possa toccare, rimane un obiettivo e un sogno. Chiaro che tutto passa dalle prestazioni e dal lavoro nel club, dovrò mettermi sotto ancora di più per convincere il ct verso qualche chiamata futura".