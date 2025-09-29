Due tifosi viola a rischio daspo: a Pisa su un tetto a ridosso dello stadio, polizia intervenuta

Piccola disavventura per un paio di tifosi della Fiorentina giunti ieri a Pisa, per seguire da vicino la partita tra la squadra di Gilardino e quella di Pioli. Come riporta quinewspisa.it, i due giovani sostenitori viola erano stati ospitati in un appartamento nelle immediate vicinanze dell’Arena Garibaldi con addosso la maglia della Fiorentina, ma si sono fatti vedere sul tetto proprio dell'abitazione che era proprio a ridosso della Curva Nord, settore caldo del tifo nerazzurro.

Le immagini, circolate sui social, hanno fatto discutere e non sono passate inosservate. Inoltre, uno dei ragazzi ha provocato i tifosi pisani postando il tutto sui suoi account social: la conseguenza è stata che diversi tifosi del Pisa si sono recati immediatamente sotto il palazzo intimando i ragazzi di scendere. Questo ha fatto scattare l’intervento della polizia, arrivata in assetto antisommossa per riportare la calma. Il tutto è avvenuto in un contesto già teso, con segnalazioni di tifosi ospiti arrivati con mazze e spranghe, e con famiglie presenti allo stadio per vivere il derby. I due ragazzi potrebbero rischiare il Daspo.