Due big stranieri per la serie A: visite mediche di Vardy e Abiol con due neopromosse

Due neopromosse in serie A, Pisa e Cremonese, si affidano a due big esperti dall'estero che alzano l'età media dei giocatori che giocheranno quest'anno in Italia dopo il rientro di Dzeko e Immobile e l'arrivo di Modric. Per i nerazzurri toscani è sbarcato a Bologna (dove sosterrà le visite) il difensore quarantenne Raùl Albiol, con un trascorso anche al Napoli, mentre a Cremona è arrivato l'attaccante trentottenne inglese Jamie Vardy, anche lui sta sostenendo le visite per diventare un giocatore di serie A.