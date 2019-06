DT TWENTE, Ho chiesto ai viola di lasciarci Zekhnini

EX VIOLA AMORUSO, NON CONVINTO COMMISSO SPENDA MOLTO L'ex giocatore Lorenzo Amoruso è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole: "La Fiorentina? Io non voglio essere pessimista, ma se andiamo ad analizzare gli americani che sono in Italia.... L'ex giocatore Lorenzo Amoruso è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole: "La Fiorentina? Io non voglio essere pessimista, ma se andiamo ad analizzare gli americani che sono in Italia.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi