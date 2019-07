Il direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti, intervenuto a TvSei per parlare del mercato del Pescara ha commentato così i movimenti in entrata: "Siamo tanti e abbiamo ottimi calciatori. Per adesso aspettiamo solo Sottil, che l'anno scorso è stato qui e ha fatto benissimo. Nel caso non dovesse venire lui, guarderemo ad altri profili".