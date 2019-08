DS LIVORNO, Chiesa andrebbe ceduto. Castrovilli...

Il direttore sportivo del Livorno, Elio Signorelli, ha parlato dell'amichevole di questa sera. Ecco cosa ha detto: "Felici di affrontare una squadra toscana nella prima uscita, oltretutto con la Fiorentina sarà un'amichevole prestigiosa. Commisso? Innanzitutto anche se magari non saranno d'accordo con me i sostenitori viola credo che Della Valle vada solo ringraziato per tutto quello che ha fatto portando in alto una società che era in condizioni disastrose. L'impegno deve essere importante, poi i bilanci vanno guardati perché sono degli imprenditori. Spero che il nuovo proprietario riesca nel difficile compito di competere con società come Napoli e Juventus ed avere risultati anche migliori. Dainelli? Ha già dimostrato da giocatore tutte le sue qualità e la serietà che mette nelle cose che fa. Come dirigente sarà prezioso come lo è stato sul campo. Giovani? Stasera ne parleremo, ma la Fiorentina vuole tenerli. Mi piacerebbe molto Castrovilli. Gori? Non credo che possa tornare qui. Ceccherini e Benassi? Il primo è cresciuto con noi, ha sempre grande dedizione negli allenamenti e questo lo porterà a migliorare e dare tante soddisfazioni ai tifosi delle sue squadre. Benassi è una mezzala secondo me, molto bravo ad inserirsi e sempre molto determinato in quello che fa. Chiesa? Giovane e forte, andrebbe ceduto. I tifosi viola dovrebbero essere contenti di arrivare dietro a quelle quattro o cinque squadre perché oggettivamente ce ne sono di squadre più attrezzate e più forti. Il quarto posto dovrebbe essere lo scudetto della Fiorentina".