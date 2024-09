DS LAZIO, Castrovilli out dalla Uefa? Scelta ragionata

FirenzeViola.it

A margine della conferenza stampa di presentazione di Samuel Gigot e Boulaye Dia, il Ds della Lazio Angelo Fabiani ha spiegato il perché del tagli di Gaetano Castrovilli dalla lista Uefa, contestualizzandolo anche con l'inserimento di Pedro: "Pedro è un campione, un uomo spogliatoio, un ragazzo che durante gli allenamenti e non solo è il faro per la crescita di questi ragazzi. Abbiamo tanti ottimi giocatori e un solo campione: Pedro. Castrovilli lo abbiamo preso sapendo che veniva da due stagioni tribolate, lo abbiamo valutato da cima a fondo con i medici e abbiamo pensato che sarebbe stato meglio utilizzarlo in campionato.

È una scelta semplice, ragionata con lo staff tecnico. Decisione anche accettata dal calciatore, poi sono 8 partite, a gennaio si potranno fare nuove valutazioni".