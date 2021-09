DS EMPOLI, Zurkowski si è tagliato l'ingaggio per tornare

Pietro Accardi ha parlato nel pomeriggio per fare un bilancio sul mercato dell'Empoli e presentare Lorenzo Tonelli, difensore che nelle ultime ore di mercato ha trovato l'accordo per tornare in azzurro. Ecco alcune dichiarazioni del direttore sportivo dei toscani, accostato a inizio estate anche alla Fiorentina:

Stojanovic e Cutrone: come sono nate queste trattative?

"Petar lo seguivamo da tempo, già tre anni avevo provato a portarlo a Empoli. La trattativa è nata da una chiacchierata col procuratore e alla fine siamo riusciti a centrare questo obiettivo. Anche per Patrick è nata parlando col procuratore, lui ci aveva proposto un altro. Il ragazzo, quando ha saputo che c'era l'Empoli su di lui, ha accettato con grande entusiasmo. Per venire qui, e non è stato l'unico, mi piace sottolinearlo, si è messo in discussione e ha rinunciato a un suo compenso che gli spettava"



Chi sono gli altri tre che si sono ridotti lo stipendio?

"Non ho problemi, anzi lo sottolineo con piacere: Luperto, Di Francesco e Zurkowski"



Come è nata la trattativa per Tonelli?

"Abbiamo fatto una valutazione strada facendo con il mister e volevamo inserire nel reparto arretrato qualcuno esperto che conoscesse già l'ambiente. Per noi Lorenzo è fondamentale, può trasmettere che significa vestire la maglia dell'Empoli"

Tra i calciatori in rampa di lancio ci sono i giovani Ricci e Bajrami. Vi sono arrivate offerte?

"Hanno un grande potenziale, qualche informazione ci è giunta ma in questo momento i ragazzi sono concentrati in questa annata. Non sono arrivate offerte ufficiali, comunque"