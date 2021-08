DS CROTONE, Confermo interesse viola su Messias

Fiorentina-Messias, si può fare: a conferma della notizia data da FirenzeViola.it di un interessamento dei viola sul brasiliano, che pare in uscita da Crotone nelle prossime ore, anche le parole di qualche ora fa del ds dei calabresi Giuseppe Ursino, che a Sportitalia ha detto: "Negli ultimi giorni c'è stato un mezzo interessamento della Fiorentina per Messias. Non so cosa succederà però adesso, perché il giocatore è molto richiesto, ci sono almeno 3/4 squadre importanti su di lui. So però che non partirà in prestito ma solo a titolo definitivo. Il Milan non si è fatto più vivo dopo un iniziale interessamento. Non so cosa succederà domani, ma sicuramente qualcosa si farà e una di queste squadre lo prenderà perché è un giocatore importante. Torino? Ho parlato con Vagnati stamattina, loro hanno preso un altro giocatore, ma secondo me sono ancora intrigati da questa prospettiva, ho questa sensazione. Speriamo che già domani mattina si chiuda con uno dei club. Sette milioni? Ci aggiriamo attorno a quella cifra, è una valutazione giusta in questo momento anche se il valore è più alto. Io ancora non capisco come possa essere ancora a Crotone viste le sue capacità. Chi lo prenderà farà un salto di qualità enorme. Inoltre è un uomo straordinario, che ha fatto grandi sacrifici e non ha mai forzato la mano, certamente è un po' nervoso in questi giorni perché non sa dove giocherà la prossima stagione. ", parole che alimentano la speranza per i dirigenti viola di un colpo last minute.