Verso il Como, Vanoli pensa a Brescianini al posto di Oulai: davanti pronti a tornare Njie e Pellegrino
La Repubblica analizza le possibili mosse di Paolo Vanoli in vista della sfida di domenica al Franchi contro il Como. In difesa Viery è candidato a riprendersi la corsia sinistra, a discapito di Valdepenas, mentre in attacco Pellegrino potrebbe partire dal primo minuto al posto di Beto, con Njie pronto invece a occupare la fascia sinistra offensiva.
Restano da valutare le condizioni di Atta: qualora non offrisse sufficienti garanzie, Brescianini potrebbe affiancare Fagioli e Ndour in mezzo al campo. L’intenzione del tecnico viola è presentare una squadra più fisica e concreta, puntando maggiormente sulla sostanza rispetto alla qualità tecnica per affrontare i lariani.
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Mario TeneraniDifesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’è
Tommaso LoretoSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
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