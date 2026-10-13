Verso il Como, Vanoli pensa a Brescianini al posto di Oulai: davanti pronti a tornare Njie e Pellegrino

Verso il Como, Vanoli pensa a Brescianini al posto di Oulai: davanti pronti a tornare Njie e Pellegrino
Oggi alle 12:45News
di Redazione FV

La Repubblica analizza le possibili mosse di Paolo Vanoli in vista della sfida di domenica al Franchi contro il Como. In difesa Viery è candidato a riprendersi la corsia sinistra, a discapito di Valdepenas, mentre in attacco Pellegrino potrebbe partire dal primo minuto al posto di Beto, con Njie pronto invece a occupare la fascia sinistra offensiva.

Restano da valutare le condizioni di Atta: qualora non offrisse sufficienti garanzie, Brescianini potrebbe affiancare Fagioli e Ndour in mezzo al campo. L’intenzione del tecnico viola è presentare una squadra più fisica e concreta, puntando maggiormente sulla sostanza rispetto alla qualità tecnica per affrontare i lariani.