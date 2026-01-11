Dragusin-Roma in stand by, attesa risposta dal Tottenham. Fiorentina defilata

vedi letture

Sembra tardare ad arrivare l'acquisto di Radu Dragusin da parte della Roma. Inseguito anche dalla Fiorentina, il centrale rumeno pareva destinato ai giallorossi già dalle scorse ore, dopo le parole dell'agente Florin Manea che non lasciavano presagire destinazioni diverse. Eppure lo sbarco dell'ex Genoa nella Capitale non c'è ancora stato e la situazione per il momento è in stand by, con alcuni contatti che ci sono stati nella giornata di ieri. I giallorossi avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in base alle presenze. Per il momento non è ancora arrivata alcuna risposta dal Tottenham per il giocatore che, ricordiamo, è reduce da un infortunio al crociato.

Come sottolinea stamani Il Messaggero, nella giornata di domani dovrebbe essere prevista la riposta da Londra se accettare o meno l’offerta della Roma. Da segnalare però che sul giocatore ci sarebbero anche gli interessi dalla Bundesliga del Lipsia mentre sembra essere più lontana la Fiorentina