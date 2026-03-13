Ekuban: "De Rossi ci ha riacceso, che discorso prima della Fiorentina"
FirenzeViola.it
Caleb Ekuban, intervistato da Il Secolo XIX a proposito del momento suo e del Genoa, ha confessato il momento in cui con De Rossi le cose sono cambiate: "Lui e il suo staff hanno portato energia positiva, passione, voglia, tutto quello che serviva per riaccenderci. Ricordo quel discorso del mister, con la Fiorentina lui era squalificato, ha toccato subito le corde giuste, ci ha pompato. Lo fa prima di ogni partita, ci dà sempre una motivazione diversa per farci capire che bisogna andare forte, ciò fa andare al limite".
E domenica c'è il Verona al "Bentegodi": "Torno a casa ma Genova ormai è ancora più casa. Guai a pensare che sia facile, vengono da due ottime prove, dovremo vincere i duelli, lottare, per far venire fuori la nostra qualità".
Pubblicità
News
Una vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al paridi Luca Calamai
Le più lette
1 Una vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com