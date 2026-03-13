Ekuban: "De Rossi ci ha riacceso, che discorso prima della Fiorentina"

Caleb Ekuban, intervistato da Il Secolo XIX a proposito del momento suo e del Genoa, ha confessato il momento in cui con De Rossi le cose sono cambiate: "Lui e il suo staff hanno portato energia positiva, passione, voglia, tutto quello che serviva per riaccenderci. Ricordo quel discorso del mister, con la Fiorentina lui era squalificato, ha toccato subito le corde giuste, ci ha pompato. Lo fa prima di ogni partita, ci dà sempre una motivazione diversa per farci capire che bisogna andare forte, ciò fa andare al limite".

E domenica c'è il Verona al "Bentegodi": "Torno a casa ma Genova ormai è ancora più casa. Guai a pensare che sia facile, vengono da due ottime prove, dovremo vincere i duelli, lottare, per far venire fuori la nostra qualità".