Mandragora verso Cremona: "Ci aiutiamo, ma abbiamo bisogno di entusiasmo"

vedi letture

Al termine di Fiorentina-Rakow, in diretta sui canali ufficiali del club viola è intervenuto Rolando Mandragora. Il centrocampista ha analizzato così il successo sui polacchi: "Abbiamo portato a casa il primo round, era importante ribaltarla. Siamo contenti, ma siamo solo a metà dell'opera. Abbiamo bisogno di fiducia, entusiasmo: l'ho detto spesso quest'anno, è una stagione particolare e difficile. Cerchiamo sempre di aiutarci l'uno con l'altro".

Lunedì una gara importantissima con la Cremonese, poi giovedì il ritorno di Conference League.

"Da qui alla fine saranno tutte gare importanti, è chiaro che la partita di Cremona è importante visto che è la prossima. Ci prepareremo al meglio per fare risultato".