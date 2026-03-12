Parisi: "In campionato il destino è nelle nostre mani. A Cremona con entusiasmo"

vedi letture

Fabiano Parisi, terzino e ala della Fiorentina, ha parlato così dopo la sfida vinta con il Rakow a Sky Sport: "Io come dico sempre mi metto a disposizione della squadra, a inizio anno giocavo meno ma sono un professionista e mi faccio trovare pronto quando il mister mi schiera. Questo è lo spirito che dobbiamo avere. Ora serve entusiasmo in vista di Cremona".

Cosa ci dobbiamo aspettare a Cremona: "L'atteggiamento e la fame devono esserci, siamo la Fiorentina, non ce lo dimentichiamo. La stagione è iniziata male, ora serve equilibrio dopo alti e bassi. Siamo un punto avanti alla Cremonese il destino è nelle nostre mani".

Su cosa sta cambiando nella squadra: "Fino a poco tempo fa anche in spogliatoio non avevamo capito questa situazione. Ora si e ognuno è responsabile. Dobbiamo giocare queste dieci gare con la testa giusta, ora abbiamo fatto uno step mentale nel capire l'importanza dei dettagli".