Europa League, termina 1-1 il derby italiano tra Bologna e Roma

Si è conclusa sul risultato di 1-1 la sfida di andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. Il match, disputatosi allo Stadio Renato Dall'Ara, ha visto prima la squadra allenata da Vincenzo Italiano passare in vantaggio con un bel mancino a giro di Federico Bernardeschi, e poi i giallorossi pareggiare con un tap-in facile facile a porta vuota di Lorenzo Pellegrini. Tutto rimandato dunque alla gara di ritorno di settimana prossima all'Olimpico per il derby italiano.