Braschi e la serata da sogno al Franchi: esordio in viola e commozione a fine gara
Quella di stasera non è stata solo la serata della vittoria della Fiorentina negli ottavi di finale di andata di Conference League contro il Rakow, ma è stata anche e soprattutto a livello personale per Riccardo Braschi la partita dell'esordio assoluto in prima squadra con la maglia viola.
L'attaccante classe 2006, prodotto del settore giovanile della Fiorentina e tifoso viola, è stato mandato in campo da Vanoli al posto di Piccoli all'82' e, dopo avere concluso il match festeggiando con la squadra, si è lasciato andare anche a qualche lacrima di commozione abbracciato dai compagni.
