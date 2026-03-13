Restyling Franchi, il figlio di Artemio: "Un dramma. Vederlo così è imbarazzante"

Ai taccuini de La Nazione, stamattina ha preso la parola Francesco Franchi, figlio del grande dirigente Artemio a cui è tuttora intitolato lo stadio della Fiorentina. E proprio dell'impianto di Campo di Marte ha parlato il figlio d'arte, dispiaciuto per lo stato in cui verso la struttura durante i lavori di restyling: "Per me è un dramma. Non solo lo stadio, ma anche tutto il resto. I cento anni della Fiorentina in questa situazione, la squadra che arranca in zona retrocessione.

E ovviamente lo stadio perché giocare in un impianto del genere non è il massimo. Mi auguro sinceramente che i tempi possano migliorare. Di solito guardo le partite in televisione, qualche volta vado anche allo stadio. Vederlo in quelle condizioni è imbarazzante e di certo non fa piacere".