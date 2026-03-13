È già Cremonese-Fiorentina, Amoruso: "Nicola in affanno, ma la Viola stia attenta"

È già Cremonese-Fiorentina, Amoruso: "Nicola in affanno, ma la Viola stia attenta"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:57News
di Redazione FV

Ospite delle colonne di TMW, nella consueta rubrica di mezzanotte "A tu per tu", l'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato anche della Fiorentina e della sua lotta salvezza: "Deve stare attenta. Sembra aver tirato fuori la testa dalle zone complicate, ma deve iniziare a giocare per i tre punti". Più in generale, sulle squadre in zona retrocessione, riferisce poi: "Occhio all'Hellas, è una scheggia impazzita.

Poi vedo una Cremonese in grandissimo affanno, mi auguro che Nicola non rischi il posto ma la squadra non riesce a fare gol. Il Lecce ha una grande anima, magari tecnicamente non ha grandi qualità ma è abituato a lottare davanti a queste situazioni. Può uscirne".