È già Cremonese-Fiorentina, Amoruso: "Nicola in affanno, ma la Viola stia attenta"

Ospite delle colonne di TMW, nella consueta rubrica di mezzanotte "A tu per tu", l'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato anche della Fiorentina e della sua lotta salvezza: "Deve stare attenta. Sembra aver tirato fuori la testa dalle zone complicate, ma deve iniziare a giocare per i tre punti". Più in generale, sulle squadre in zona retrocessione, riferisce poi: "Occhio all'Hellas, è una scheggia impazzita.

Poi vedo una Cremonese in grandissimo affanno, mi auguro che Nicola non rischi il posto ma la squadra non riesce a fare gol. Il Lecce ha una grande anima, magari tecnicamente non ha grandi qualità ma è abituato a lottare davanti a queste situazioni. Può uscirne".