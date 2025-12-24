La Lazio come la Fiorentina: squadra a lavoro anche a Natale e Santo Stefano

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Maurizio Sarri, incassata la buona notizia dello sblocco totale del mercato, continua a preparare la sfida all'Udinese. La squadra, infatti, si allenerà anche nella mattina di Natale e Santo Stefano. Il tecnico della Lazio, però, arriverà in Friuli facendo ancora una volta i conti con l'emergenza, soprattutto a centrocampo: contro i bianconeri, infatti, mancheranno Rovella, Basic e Guendouzi, oltre a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d'Africa. La nota positiva, però, sarà il ritorno di Zaccagni dalla squalifica e probabilmente anche quello di Isaksen che sta recuperando dopo l'infortunio e punta alla convocazione.

Anche in virtù di questo il tecnico sta pensando a un cambio modulo con un 4-4-2 iniziale al posto del consueto 4-3-3. Nel frattempo la società, dal 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre, pubblicherà su alcuni circuiti di comunicazione della città di Roma i propri auguri con il messaggio "Ai laziali. Alla città. Buon Natale" (ANSA).