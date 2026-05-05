Doveri sul malore di Bove: "Ero sotto shock. Con Edoardo ci siamo rivisti, è stato bellissimo"

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L'arbitro Daniele Doveri, in occasione della premiazione al Gran Galà del Calcio ADICOSP svoltosi nella serata di ieri a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ricordando anche quel terribile Fiorentina-Inter del dicembre 2024 durante il quale Edoardo Bove ebbe un malore. Queste le sue dichiarazioni in merito riportate da TMW: "Noi come arbitri ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, e anche dal punto di vista comportamentale. Ma ci sono cose che non si possono preparare.

La mia reazione in quell'occasione - quando eravamo tutti sotto shock - è stata non dell'arbitro Doveri ma della persona Daniele. Ero preoccupato e angosciato come tutti i presenti allo stadio. Se ho avuto modo di riparlarci? Sì, ci siamo incrociati nuovamente e abbracciati, è stato un bellissimo momento".