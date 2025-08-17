Dopo il no per Gosens l'Atalanta ci prova per Zalewski: l'Inter apre

Registrato il no per Robin Gosens, l'Atalanta cambia obiettivo per la fascia. Come riporta Sky Sport, è aperta la trattativa con l'Inter per portare a Bergamo Nicola Zalewski, esterno tuttofare riscattato dalla Roma a fine stagione scorsa per 6,5 milioni di euro. Il club di Milano ha aperto alla possibilità di trattare per la partenza del terzino polacco classe 2002, anche se la trattativa non è legata ad Ademola Lookman. La Dea, infatti, è alla ricerca di un terzino e ha sondato l’ex Roma.