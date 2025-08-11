Donnarumma-Psg ai ferri corti: Luis Enrique non lo convoca per la Supercoppa
Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra sempre più lontano da Parigi. L'ingaggio ufficiale da parte del Paris Saint-Germain di Chevalier ha fatto molto rumore, e sommato alla via di scadenza del contratto di Gigio il prossimo anno (giugno 2026) ormai è davvero complicato confermare una permanenza a Parigi da parte sua. E arrivano novità in merito al portiere italiano campione d'Europa: secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il PSG ha escluso Donnarumma dalla lista dei convocati per la Supercoppa UEFA contro il Tottenham (in programma mercoledì 13 agosto). Titolare tra i pali ci sarà il neo arrivato Chevalier.
Donnarumma non rinnoverà il contratto con il PSG: non c’è alcun accordo per il suo prolungamento, le parti ormai sono a due poli opposti di distanza, perciò l'ex Milan lascerà sicuramente il club transalpino. Quest’estate o nel 2026 a parametro zero, comunque dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Pugno duro dei parigini, mentre l'entourage di Gigio, rappresentato da Enzo Raiola, reputa la situazione attorno al proprio assistito ingiusta.
