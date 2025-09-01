Donnarumma al City, ha svolto le visite mediche a Firenze: "Sono contentissimo"

Gianluigi Donnarumma è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Il portiere dell'Italia, presente già dalle scorse ore a Coverciano per gli impegni con la Nazionale, ha sostenuto in questi minuti le visite mediche con i Citizens a Firenze, presso la Clinica Fanfani dove solitamente effettuano i test i nuovi giocatori della Fiorentina. All'uscita dalla struttura, lo stesso ex PSG ha rilasciato queste brevi battute (la foto di copertina dell'articolo è uno scatto in questione) a Tuttomercatoweb.com: "Sono contentissimo per questa nuova avventura".