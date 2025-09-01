Donnarumma a Coverciano dal Psg, ma ha l'accordo col Manchester City

Gianluigi Donnarumma è tra i convocati di Rino Gattuso per le due gare di qualificazione per i Mondiali con Estonia e Israele. Il giocatore al momento è a Coverciano, convocato come portiere del Paris Saint Germain ma al ritorno dovrebbe cambiare casacca, destinazione Manchester visto che ha raggiunto l'accordo con il City, come riportato da SkySport e non solo.