DONATI, Palladino tecnico tra i più promettenti in Serie A

L'ex difensore del Monza Giulio Donati era presente al Gran Galà del Calcio e si è espresso così su Raffaele Palladino: "Me lo aspettavo questo inizio perché sinceramente penso sia veramente un grande allenatore. Un ragazzo speciale con un umiltà incredibile, si è messo in gioco, ha cambiato modulo e uno così giovane che riesce a cambiare, penso sia uno dei più promettenti della Serie A. Kean e Comuzzo? Comuzzo non lo conoscevo ed è la dimostrazione che Palladino non guarda la carta d'identità. Non mi aspettavo che Kean facesse così bene, mi sembra un bravo ragazzo, sto perdendo anche una scommessa".