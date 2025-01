DODO, Saluta Kayode: "Felice per te, ti auguro il meglio"

Michael Kayode ha lasciato la Fiorentina. Oggi è arrivata l'ufficialità da parte del Brentford che ha annunciato l'arrivo del terzino. Sui propri social il suo ormai ex compagno di reparto Dodo, tra i due c'è sempre stata un buon rapporto e sana competizione, ha salutato così Kayode con un messaggio su Instagram . Queste le parole del brasiliano: “Sono felice per te fratello, buona fortuna. Ti auguro tutto il successo del mondo”. Non è tardata la risposta di Kayode che ripostando la stories di Dodo ha scritto: "Grazie mille fratello, buona fortuna per tutto anche a te, tvb".