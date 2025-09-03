Social Dodo saluta Beltran: "La tua allegria è contagiosa. Ti meriti il meglio, buona fortuna"

Dodo ha sfruttato i propri social per mandare un messaggio a Lucas Beltran dopo l'addio dell'argentino che da lunedì è un nuovo giocatore del Valencia (in prestito oneroso e senza opzioni per il riscatto: "Voglio parlare di qualcos'altro perché come giocatore sappiamo che sei molto forte - ha scritto l'esterno brasiliano su Instagram - ma come persona e amico hai mostrato grande umiltà e la tua allegria è contagiosa per tutti. Ti meriti sempre il meglio, buona fortuna".