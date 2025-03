Dodo racconta l'assist: "Gosens mi dice sempre di crossare sul secondo palo"

Al fianco di Robin Gosens al termine di Fiorentina-Lecce 1-0 si è presentato Dodo, autore dell'assist per il gol decisivo: "Parlo spesso con Robin e mi dice di guardare il secondo palo quando arrivo sul fondo perché lui fa quel movimento lì. Sono contento perché abbiamo lavorato bene in settimana e ci eravamo messi in testa di uscire da qui con la vittoria. Era molto importante il carattere della squadra, sono molto contento. Noi dobbiamo restare concentrati perché ogni partita e ogni campionato è molto importante per noi".