DODO, Lasciato a casa dal Brasile. Niente convocazione

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante fosse stato preconvocato dalla nazionale verdeoro, il terzino destro della Fiorentina, Dodo, non farà parte della nazionale brasiliana che scenderà in campo contro Venezuela e Uruguay in occasione delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026. Il ct carioca Dorival Junior, come si legge direttamente dalla pagina Instagram della nazionale brasiliana, preferisce dunque altri giocatori nel suo ruolo, tra cui l’unico giocatore della Serie A presente, ovvero Danilo, in forza alla Juventus, oltre a Vanderson. Una buona notizia, dunque, per la Fiorentina, che potrà avere a disposizione il proprio giocatore durante la pausa di novembre, meno per Dodo, che aveva affermato recentemente la sua volontà di tornare a vestire il verdeoro. Ecco il post sulla piattaforma social: