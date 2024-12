DODO, Dedica la partita di Coppa a Bove via social

Alla vigilia di ogni partita della Fiorentina praticamente tutti i giocatori presentano la sfida con una foto e una grafica ad hoc sui propri profili social. Dodo ha infatti messo una storia su Instagram in vista della gara di Coppa Fiorentina-Empoli ma lo ha fatto inserendo anche la foto di Edoardo Bove e una dedica per lui: "Questa è per te fratello". Insomma i viola, a partire dal terzino destro, vogliono sottolineare che scenderanno in campo per il compagno.