DODO, Abituati a questo tipo di ritiro. Firenze mi mancava

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il terzino destro viola Dodo ha parlato al sito ufficiale viola durante la preparazione di questa mattina. Queste le sue parole: "Sono contento di iniziare una nuova stagione con la Fiorentina. Siamo abituati a questo tipo di ritiro anche se è una nuova scuola, i test iniziali sono importanti per vedere a che punto siamo. Nel pomeriggio ci alleneremo con la palla, è importante per vedere il livello di tutti dopo le vacanze. In questa stagione dobbiamo osare, vogliamo iniziare bene per fare una grande stagione.

Io prima di arrivare qua ho chiamato Kayode, Ikone, ho scritto a Moise. Mi mancava stare con loro. Passare un mese in Brasile lontano da tutti, un po' tutto questo mi mancava. La Fiorentina è una seconda famiglia per me, mi ha abbracciato e dato tutto il supporto possibile dopo quello che è successo in Ucraina. Firenze è una città meravigliosa".