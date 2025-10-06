Disastro Fiorentina, mai ottenuti solo tre punti nelle prime sei giornate
FirenzeViola.it
Nonostante le promettenti aspettative estive, con un mercato che ha portato molti volti nuovi in casa viola, la Fiorentina e Stefano Pioli hanno deluso nelle prime sei giornate di campionato, nelle quali il club gigliato ha registrato solo tre punti, arrivati grazie ai pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. La Fiorentina non aveva mai vissuto una situazione così difficile nell'era dei tre punti.
Dal 1994-1995 non era mai successo che la Fiorentina avesse tre punti dopo sei giornate. Ciò che spaventa i tanti tifosi viola, è che la situazione possa aggravarsi nei prossimi turni di campionato, nei quali la squadra di Stefano Pioli affronterà Bologna, Milan e Inter.
Pubblicità
News
Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradèdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
Copertina
FirenzeViolaKean e la prova dei fatti: si esalta da solista. Pioli ammette "Vero ma non determinante"
FirenzeViolaL'opinione dopo Fiorentina-Roma: Gud e Fagioli sono due fantasmi, Pioli deve recuperare entrambi
Tommaso LoretoFirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
Alberto PolverosiFiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com