Disastro Fiorentina, mai ottenuti solo tre punti nelle prime sei giornate

vedi letture

Nonostante le promettenti aspettative estive, con un mercato che ha portato molti volti nuovi in casa viola, la Fiorentina e Stefano Pioli hanno deluso nelle prime sei giornate di campionato, nelle quali il club gigliato ha registrato solo tre punti, arrivati grazie ai pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. La Fiorentina non aveva mai vissuto una situazione così difficile nell'era dei tre punti.

Dal 1994-1995 non era mai successo che la Fiorentina avesse tre punti dopo sei giornate. Ciò che spaventa i tanti tifosi viola, è che la situazione possa aggravarsi nei prossimi turni di campionato, nei quali la squadra di Stefano Pioli affronterà Bologna, Milan e Inter.