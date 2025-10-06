Disastro Fiorentina, mai ottenuti solo tre punti nelle prime sei giornate

Nonostante le promettenti aspettative estive, con un mercato che ha portato molti volti nuovi in casa viola, la Fiorentina e Stefano Pioli hanno deluso nelle prime sei giornate di campionato, nelle quali il club gigliato ha registrato solo tre punti, arrivati grazie ai pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. La Fiorentina non aveva mai vissuto una situazione così difficile nell'era dei tre punti.

Dal 1994-1995 non era mai successo che la Fiorentina avesse tre punti dopo sei giornate. Ciò che spaventa i tanti tifosi viola, è che la situazione possa aggravarsi nei prossimi turni di campionato, nei quali la squadra di Stefano Pioli affronterà Bologna, Milan e Inter.