DIRITTI TV, Stop all'esclusiva di TimVision

Stop all'esclusiva di TimVision per la trasmissione della Seria A. Nelle scorse ore, Dazn e Tim, avrebbero trovato un accordo che concederebbe all'app Dazn di essere presente anche in altri set top box e non solo in quello di TimVision. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il CDA Tim dovrà approvare l'accordo , per cui ci sarà bisogno dell'ok anche di Sky, che potrebbe arrivare già domani. Sky sta lavorando per riavere l'app Dazn sulla propria piattaforma, come già accaduto negli anni precedenti all'accordo esclusivo di TimVision e cedere un paio di canali all'OTT tedesco.