DINI, Sorpreso da Antognoni: io mi dissocio

Un documento che sta già facendo discutere, quello che Giancarlo Antognoni ha inviato alla Fiorentina per sollevare alcune obiezioni sulla legittimità del recesso dal contratto e sullo sfruttamento "intensivo ed esclusivo" della sua immagine di campione del mondo senza un adeguato compenso (rivelato in esclusiva da FirenzeViola.it).

Giulio Dini, storico avvocato al fianco di Antognoni, attraverso un comunicato si è dissociato dall'azione dell'ex club manager viola: "Sono estremamente sorpreso dall’iniziativa che Giancarlo ha intrapreso nei confronti dell’ACF Fiorentina e dalla quale mi dissocio nella maniera più totale - ha scritto sui propri profili social. Averlo appreso dalla stampa è stata di per sé una personale delusione ma ora mi trovo addirittura a dovermi mettere al centro della questione dopo che, per venti anni, ho mantenuto per scelta un ruolo più che defilato.

Ho infatti assistito l’Unico Dieci dalle sue dimissioni dal club di Cecchi Gori fino ad oggi ed ho partecipato attivamente al ritorno in società di Giancarlo cinque anni fa, ponendo le basi del contratto che oggi viene addirittura impugnato, ma anche disegnando il nuovo ruolo di technical manager con l’attuale Proprietà. Mi sono messo a disposizione per cercare di fare in modo che il rapporto tra Giancarlo e la Fiorentina proseguisse con reciproca soddisfazione, purtroppo senza l’esito sperato. Ma non intendo avere niente a che fare con iniziative che sorgono da basi diverse e che a mio avviso poco si addicono al mio amico Giancarlo".