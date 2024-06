DIMARCO, Botta al polpaccio per lui, si allena a parte

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Allenamento differenziato per Federico Dimarco in vista di Italia-Croazia lunedì 24 giugno a Lipsia, partita decisiva per il passaggio agli ottavi di finale ad Euro 2024. Il laterale dell'Inter, che ha subito una botta al polpaccio, non è detto che non torni ad allenarsi in gruppo in tempo per farsi trovare disponibile per il match con la Nazionale croata. (ANSA).