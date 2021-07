DIKS, Avevo altre opzioni ma ho scelto Copenaghen

Kevin Diks, ex giocatore della Fiorentina che oggi si è ufficialmente trasferito al Copenaghen, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club danese. Queste le sue parole: "Sono in un club molto ambizioso, dove vengono sempre fatte grandi richieste a tutti. So che qui l'obiettivo è sempre vincere il campionato ed entrare nel calcio europeo e questo si allinea bene con le mie ambizioni. Non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e prepararmi per una stagione entusiasmante. Avevo molte altre opzioni, sia in altri campionati che in Danimarca, ma ho avuto subito la sensazione giusta per il Copenaghen quando ho sentito che erano interessati. Ho avuto un po'di tempo per pensare e prendere una decisione con la mia ragazza e la mia famiglia, e sono davvero felice di essere qui, è una buona opportunità. Ora farò tutto il possibile per aiutare la squadra e il club e non da ultimo non vedo l'ora di giocare al Parken".