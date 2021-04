DIFESA, Incassa 2 gol a partita: Iachini suona l'allarme

Il Corriere dello Sport fa notare come la porta di Bartlomiej Dragowski sia rimasta inviolata una sola volta negli undici turni del girone di ritorno e scrive che, di conseguenza, c'è bisogno di un cambio di passo da parte della retroguardia: la Fiorentina infatti incassa una media di 2 reti a partita. Beppe Iachini è a caccia degli equilibri difensivi del post lockdown, quando col minor numero di gol subiti del campionato costruì la salvezza. Il tecnico - si legge - non intende snaturare la fisionomia del reparto, ma sta chiedendo una maggior partecipazione degli esterni in fase di ripiego, oltre a un coinvolgimento più intenso dei centrocampisti nell'interdizione per non lasciare scoperti i centrali.