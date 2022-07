DIFENSORI, Il PSG molla Skriniar e punta un altro

Con Bremer approdato alla Juve, l'Inter continua ad attendere il da farsi per il difensore, con Skriniar rimasto in sospeso con il PSG e i tifosi in subbuglio perché la società non lo ceda. EIl PSG in effetti sembra aver mollato Skriniar che doveva portare soldi nelle casse e innescare un giro di fiensori, tra cui Milenkovic. Lo scrive l'Equipe che racconta che l'obiettivo dei francesi ora è Nordi Mukiele, difensore in forza al Lipsia. La decisione sarebbe stata presa da Luis Campos - uomo mercato del Psg - anche sulla scia dei rallentamenti nella trattativa con l'Inter.