Dieci squalificati in serie A, due turni a Rebic e Romagnoli. Maxi multa a Mencucci

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sono dieci i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell'ultima giornata di campionato. Due giornate di stop sono state inflitte ad Ante Rebic (Lecce), insieme con una multa di 15mila euro, espulso "per avere rivolto ad un assistente più volte un'espressione irriguardosa indirizzate agli ufficiali di gara, inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva una critica irrispettosa al direttore di gara". Stessa sanzione, ma con una ammenda di 10mila euro, ad Alessio Romagnoli (Lazio), espulso per avere "affrontato un assistente con toni ed atteggiamenti offensivi". Tra gli altri espulsi, dovrà osservare una giornata di squalifica e pagare 10mila euro di ammenda Ondrej Duda (Verona), "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo; per avere inoltre dopo la notifica del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". Solo una giornata di stop è stata inflitta a Jaka Bijol (Udinese, doppia ammonizione), Santiago Pierotti (Lecce, doppia ammonizione) e Reina (Como, fallo su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete). Tra i diffidati, staranno fermo per un turno Botond Baloch (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter), Zeki Celik (Roma) e Gabriel Strefezza (Como).

Numerose le multe inflitte alle società. La più pesante, 15mila euro, è toccata al Lecce "a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento del presidente, Saverio Sticchi Damiani, a sua volta multato di 15mila euro "per avere rivolto, dalla tribuna e poi negli spogliatoi, critiche gravemente irrispettose agli ufficiali di gara e all'arbitro". Espulso per simili comportamenti, è stato squalificato per un turno e dovrà pagare cinquemila euro il team manager della società leccese, Claudio Vino. Solo una squalifica per il collaboratore tecnico dei salentini, Fabio Micarelli, e una multa di diecimila euro per l'ad del club, Sandro Mencucci. L'Atalanta pagherà ottomila euro "per avere suoi sostenitori lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco", e il Bologna altrettanti "per avere suoi sostenitori lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara e per lancio di numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di gioco". Per lancio di petardi, fumogeni e oggetti vari sono state sanzionate con multe anche il Napoli (settemila euro), il Verona (cinquemila) e Lazio, Lecce e Venezia (tremila ciascuna). Inoltre, l'Inter pagherà cinquemila euro "per cori beceri nei confronti della tifoseria di altra società", e altrettanti il Lecce "per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla Figc". (ANSA).