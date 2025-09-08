Didier Deschamps: "Il Paris Saint Germain non è l'avversario della Francia"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il Paris Saint-Germain "non è il nostro avversario". Lo ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps, in merito alle polemiche tra la Nazionale ed il club parigini per gli infortuni occorsi a Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Il primo non è disponibile per sei-otto settimane e il secondo per quattro settimane dopo gli infortuni che si sono verificati venerdì durante la prima partita di qualificazione ai Mondiali 2026 vinta contro l'Ucraina (2-0) in Polonia. Il Psg ha scritto domenica alla Federazione francese di calcio per chiedere un migliore "coordinamento medico-sportivo tra club e nazionale". Il club campione d'Europa "deplora che" delle "raccomandazioni mediche" riguardanti l'utilizzo dei suoi giocatori in Nazionale "non siano state prese in considerazione dallo staff medico" dei Bleus e ha persino evocato una "totale assenza di concertazione". Deschamps ha ripetuto lunedì che lo staff medico della squadra francese "ha fatto le cose in modo molto professionale, progressivo, come si fa con tutti i giocatori, tenendo conto dei desideri di ogni giocatore". Questa sensazione, "anche se hanno ancora voglia di giocare, è un elemento che è sempre essenziale per noi", ha precisato.

"Per evitare che ci siano solo domande su questo in conferenza stampa dico che il Psg non è il nostro avversario, non lo è mai stato. I club non lo sono mai stati, anche se abbiamo interessi divergenti, e questo è normale. Sono stato dall'altra parte della scrivania. Il nostro unico avversario è l'Islanda", ha aggiunto Deschamps. Il selezionatore ha ribadito che l'inquadramento dei Bleus fa "le cose in modo coscienzioso, sistematico" e che ci sono stati degli "scambi" con i club. Ha ripreso l'esempio di Rayan Cherki (Manchester City) e William Saliba (Arsenal), infortunati in club, che i Bleus hanno dispensato da un controllo a Clairefontaine. (ANSA).