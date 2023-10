DIAMANTI, Peccato per i viola, non trovano mai continuità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Alessandro Diamanti ha parlato a Radio Serie A del ko della Fiorentina a Roma: "Mi dispiace per la Fiorentina, non riesce mai a trovare continuità di risultati. Al momento, per esempio, vedo più continua l’Atalanta della squadra viola. Per quanto riguarda la manovra devono migliorare negli ultimi 20-30 metri. Non ha giocatori adatti per il colpo finale. Ikone ad esempio è un giocatore che non fa mai la differenza anche se avrebbe le qualità per farla”.