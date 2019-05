DIAMANTI, I miei amici viola ce l'hanno con me...

Queste le parole di Diamanti nel dopo partita ai microfoni di RadioBlu: ''Olivera mi ha dato una gomitata in pieno volto. Abbiamo fatto un buon passo in avanti in classifica grazie al nostro lavoro, siamo un gruppo unito. Il gol di Ramirez è una delle reti più belle che abbia mai visto. Io e lui insieme? Abbiamo spesso giocato bene. Per me giocare contro la Fiorentina è sempre particolare, ho oltre 50 amici tifosi viola che vanno in Fiesole e per il gol di stasera ho già ricevuto qualche amichevole offesa...''